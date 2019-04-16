​BP продлил срок действия контракта на буровые работы на Каспии

Компания BP - оператор блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия - подписала новый контракт на буровые и инженерно-проектные работы в Азербайджане. Cтоимость контракта оценивается в 500 млн долларов.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, новый контракт подписан с Turan Drilling & Engineering Company– совместного предприятия KCA Deutag и SOCAR AQŞ.

Контракт предусматривает операции с буровой установкой на семи платформах, управляемых BP, в том числе операции с буровыми установками в море и работы по техническому обслуживанию на платформах "Центральный Азери", "Восточный Азери", "Западный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Западный Чираг", "Чираг" и "Шахдениз".

Срок контракта составляет пять лет с возможностью продления два раза на год.