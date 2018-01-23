BP предсказывает падение цены нефти до 55 долларов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Британская компания British Petroleum считает несколько завышенной текущую цену нефти в 69 долларов за баррель, поэтому прогнозирует, что в этом году котировки скорректируются в районе 55-60 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил президент компании Роберт Дадли на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Годом ранее в интервью Bloomberg он заявил, что в ближайшие два года цены на нефть составят 55-60 долларов. В тот период нефть торговалась по 55 долларов за баррель.

Напомним, что ВР была основана в 1909 году и в настоящее время является одной из шести крупнейших нефтегазовых компаний мира.