​BP планирует начать сейсморазведку 3D на блоке D230 в сентябре

BP планирует начать сейсморазведку 3D на блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия в сентябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, первая геологоразведочная скважина, как ожидается, будет пробурена в середине следующего года в зависимости от результатов данного исследования: "Этот блок является контрактной площадью, которая предположительно имеет запасы нефти".

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке потенциальных перспективных структур блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря в апреле прошлого года. В октябре того же года парламент ратифицировал соглашение.

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR.

Блок D230 расположен в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь 3 222 кв. км. Глубина воды колеблется от 100 до 800 м.