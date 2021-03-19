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BP намерена построить гигаваттный завод по производству "голубого" водорода

BP намерена построить гигаваттный завод по производству "голубого" водорода BP планирует принять окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту H2Teesside в начале 2024 года
Энергетика
19 марта 2021 г. 14:58
BP намерена построить гигаваттный завод по производству голубого водорода

Британская BP Plc планирует построить завод по производству «голубого» водорода мощностью 1 ГВт в Тиссайде на северо-востоке Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз британского энергетического гиганта.

Отмечается, что речь идет о крупнейшем подобном проекте в Великобритании. Он позволит выполнить цель страны по производству водорода примерно на 20%.

«Голубой» водород производится из природного газа, при этом используются технологии улавливания и захоронения выбросов CO2.

BP планирует принять окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту H2Teesside в начале 2024 года, а производство водорода может быть запущено в 2027 году или раньше. На первой стадии мощность завода составит 500 МВт, на полную мощность предприятие выйдет к 2030 году.

В рамках проекта планируется улавливать и направлять в хранилища до 2 млн тонн CO2 в год. При этом будет улавливаться 98% выбросов от производства водорода.

H2Teesside может быть интегрирован с другими проектами улавливания, использования и хранения CO2 в регионе, операторами которых является BP, — Net Zero Teesside (NTZ) и Northern Endurance Partnership (NEP).

Водород может использоваться в качестве экологически чистого топлива для промышленности, коммунального сектора, большегрузного транспорта, а также для производства биотоплива.

В BP отметили, что на Тиссайд приходится 5% промышленных выбросов CO2 в Великобритании. В регионе расположены пять из 25 крупнейших предприятий страны по объему выбросов.

Компания подписала меморандум о взаимопонимании с производителем диоксида титана Venator относительно поставок водорода на его завод в Тиссайде. Кроме того, BP подписала аналогичный документ с газораспределительной компанией в Северной Англии Northern Gas Networks (NGN) с целью декарбонизации системы газоснабжения Великобритании.

Как сообщалось ранее, в январе компании Essar и Progressive Energy объединили усилия для создания совместного предприятия по производству низкоуглеродного («голубого») водорода на нефтеперерабатывающем заводе Essar Stanlow в порту Элсмир (Чешир).

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