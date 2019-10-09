Глава BP: К февралю 2020 года цена на нефть будет находиться на уровне $65 за баррель

К февралю 2020 года цена на нефть будет находиться на уровне 65 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом сказал глава BP Роберт Дадли в интервью телеканалу Bloomberg в среду.

"Нет ничего, что может говорить о резком падении или повышении [цен]", - добавил он.

Глава BP также отметил, что страны-члены ОПЕК+ не показывают серьезную обеспокоенность ценами на нефтяном рынке. "Она не плоха как для потребителей, так и для стран-производителей. Многое зависит от того, что будет происходить в Венесуэле и Ливии", - заключил Дадли.

"Я считаю, что рынок [нефти] сбалансирован. Я бы не сказал, что в мире слишком много нефти. Конечно, я думаю, что сейчас происходит небольшое замедление экономики, но вряд ли мир находится под угрозой рецессии. ОПЕК и ОПЕК+ проделывают хорошую работу по контролю цен. Думаю, мир гораздо здоровее без этих скачков [цен на нефть]", - сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее также говорил, что на нефтяном рынке сохраняется баланс спроса и предложения, а волатильность достаточно низкая. Однако, по его словам, есть риски ребалансировки в зимний период.



По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит 65 долларов за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, в частности для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от 80 долларов за баррель.