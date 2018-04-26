BOTAŞ привлечет для TANAP кредит по госгарантии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Турции предоставило BOTAŞ государственные гарантии на привлечение иностранных заимствований для финансирования доли участия в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как сообщает Report, об этом пишет Resmi Gazete.

По решению Кабинета министров, BOTAŞ может привлекать зарубежные инвестиции под государственные гарантии для реализации четырех проектов, включая подземное газохранилище "Туз Гёлю", TANAP, газохранилище "Северная Мармара" и плавучий терминал LNG и регазификационная установка природного газа.

В проекте TANAP 30% принадлежит BOTAŞ, 51% - ЗАО "Южный газовый коридор", 7% - SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 12% - BP.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.