Болгарская M-Gaz озвучила плановые объемы поставок азербайджанского газа на 2026 год

Болгарская компания M-Gaz определила целевой уровень поставок на 2026 год в объеме 100 млн кубометров азербайджанского газа.

Об этом в интервью Report сказала директор по стратегическому росту и влиянию компании M-Gaz Гергана Манолова.

"Данное количество газа запланировано для удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны социальных и промышленных потребителей в Болгарии, а также для поддержки наших недавно начатых операций в Северной Македонии", - подчеркнула Г. Манолова.

По ее словам, к концу декабря 2025 года эффективность модели гибридной газификации была полностью подтверждена: M-Gaz осуществила поставку 89 млн кубометров природного газа из Азербайджана для 46 промышленных предприятий и 5 социальных учреждений.

Официальный старт проекта в Струмице (Северная Македония) состоялся в декабре 2025 года.

"Развертывание деятельности в Струмице - ключевом торговом, политическом и культурном центре юго-востока Республики Северная Македония - прошло оперативно и успешно. Этому способствовал тот факт, что локальная нормативная база в сфере сжатого природного газа (СПГ/CNG) имеет высокую степень совместимости с европейскими стандартами, на которые мы опираемся в своей работе в Болгарии.

Мы ощутили весомую поддержку со стороны муниципальной администрации, что дало возможность в кратчайшие сроки подтвердить экологическую эффективность нашей модели. Замещение традиционных видов нефтепродуктов привело к радикальному уменьшению количества сажи и мелкодисперсной пыли в атмосфере", - сказала Г. Манолова.

Она считает, что концепция гибридной газификации имеет критическое значение для Балкан, так как сети газораспределения здесь часто уступают по уровню развития центральноевропейским аналогам: "Реализуемый нами метод нивелирует энергетический разрыв, обеспечивая функционирование "виртуального трубопровода" для ряда государств, включая Болгарию, Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию".

По ее словам, на текущий момент для перечисленных стран проводится или планируется провести технико-экономическое обоснование, что необходимо для оценки целесообразности и возможности внедрения предлагаемой схемы.

"Тем не менее, сейчас ключевые усилия нашей команды сосредоточены на реализации проекта в Албании" - заметила директор компании M-Gaz.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.