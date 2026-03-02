M-Gaz: Проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮ

Европейский энергетический рынок находится в стадии активной трансформации, где ключевую роль начинают играть гибкие схемы поставок, диверсификация по регионам и инициативы, обеспечивающие энергоресурсами районы, удаленные от магистральных сетей. Данный аспект имеет критическое значение для Балканского полуострова, где наличие стабильных и экологически чистых источников энергии является фундаментом для роста экономики и устранения диспропорций в энергообеспечении.

В сложившихся условиях болгарская компания M-Gaz продвигает концепцию гибридной газификации, базирующуюся на транспортировке газа из Азербайджана по системе "виртуального трубопровода". В течение 2025 года данная инициатива продемонстрировала ощутимые результаты на территории Болгарии, а в декабре началась ее реализация в Северной Македонии. Стратегия компании предусматривает экспансию в Албанию и дальнейшее углубление партнерства с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

О текущих достижениях, намерениях по освоению рынков Западных Балкан, инвестициях в инфраструктурные объекты и роли малого и среднего газового бизнеса в обеспечении энергетической безопасности Европы в интервью Report рассказала директор по стратегическому росту и влиянию M-Gaz Гергана Манолова.

Представляем интервью читателям:

- Проект по гибридной газификации в Болгарии продемонстрировал ощутимые результаты уже в первый год реализации. Могли бы вы озвучить итоги 2025 года: какой объем азербайджанского газа был поставлен в рамках данной модели и удалось ли соблюсти баланс распределения между промышленным сектором и социальными учреждениями?

- В текущем году компания M-Gaz празднует 20-летний юбилей своей деятельности на рынке, и показатели 2025 года наглядно подтверждают нашу долгосрочную стратегию по обеспечению региональной энергетической безопасности.

К концу декабря эффективность модели гибридной газификации была полностью подтверждена: M-Gaz осуществила поставку 89 млн кубометров природного газа из Азербайджана для 46 промышленных предприятий и 5 социальных учреждений. Мы смогли выдержать строгий баланс, снабжая энергией ведущие сектора экономики, включая горнодобывающую, металлургическую, пищевую и фармацевтическую отрасли, и параллельно обеспечивая экологически чистым топливом социально значимые объекты. В их числе - начальная школа "Свв. Кирилла и Мефодия" в Николово, детский сад "Пролет" в Червена-Вода, районная больница, а также церковь "Святая Троица" и местная мечеть в населенном пункте Две-Могили.

- Каковы запланированные объемы поставок компании M-Gaz на 2026 год, принимая во внимание реализацию проектов в Северной Македонии и возможный выход на рынок Албании?

- Компания M-Gaz определила целевой уровень поставок на 2026 год в объеме 100 млн кубометров. Данное количество газа запланировано для удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны социальных и промышленных потребителей в Болгарии, а также для поддержки наших недавно начатых операций в Северной Македонии.

Вслед за успешным стартом деятельности в этой стране в декабре минувшего года, указанные ориентиры демонстрируют нашу готовность гарантировать стабильное энергоснабжение в условиях продолжающегося расширения присутствия в регионе.

- Официальный старт проекта в Струмице (Северная Македония) состоялся в декабре 2025 года. Насколько трудоемким оказался процесс адаптации болгарской концепции "гибридной газификации" к специфике местного законодательства и инфраструктуры? Какие главные выводы были сделаны в ходе работы?

- Развертывание деятельности в Струмице - ключевом торговом, политическом и культурном центре юго-востока Республики Северная Македония - прошло оперативно и успешно. Этому способствовал тот факт, что локальная нормативная база в сфере сжатого природного газа (СПГ/CNG) имеет высокую степень совместимости с европейскими стандартами, на которые мы опираемся в своей работе в Болгарии.

Мы ощутили весомую поддержку со стороны муниципальной администрации, что дало возможность в кратчайшие сроки подтвердить экологическую эффективность нашей модели. Замещение традиционных видов нефтепродуктов привело к радикальному уменьшению количества сажи и мелкодисперсной пыли в атмосфере.

Природный газ демонстрирует превосходные характеристики как экологичное топливо: уровень выбросов CO₂ при его использовании примерно на 50% ниже по сравнению с углем и на 30% меньше, чем у бензина. При этом практически полностью отсутствуют выбросы диоксида серы, а объем оксидов азота значительно сокращен.

- Ранее вы сообщали о намерениях применить эту концепцию на территории Албании. Как продвигается диалог с албанскими представителями и компанией SOCAR Balkans? Анализирует ли M-Gaz возможности выхода на иные рынки Западных Балкан, к примеру, в Черногорию или Сербию, для дальнейшего расширения бизнеса?

- Говоря о нашем развитии в Албании, отметим, что мы недавно начали совместную технико-коммерческую экспертизу проекта в сотрудничестве с SOCAR Balkans и профильными албанскими ведомствами. Несмотря на то, что вдаваться в подробности пока преждевременно, нашей приоритетной задачей является начало газоснабжения города Корча к концу 2026 года.

Помимо этого, мы открыты к обмену опытом и готовы предоставить SOCAR свои практические наработки для осуществления проектов гибридной газификации на территории Грузии и Азербайджана, в том числе на освобожденных землях или в местности со сложным горным рельефом. Метод гибридной газификации способен обеспечить существенно более выгодные экономические решения для таких труднодоступных зон по сравнению с высокими расходами на прокладку традиционных локальных газораспределительных сетей.

- Учитывая, что технология гибридной газификации опирается на применение сжатого природного газа (СПГ) в районах, лишенных трубопроводного сообщения, намерена ли компания M-Gaz финансировать возведение дополнительных компрессорных установок или увеличивать собственный флот газовозов для покрытия повышающихся потребностей в сопредельных государствах?

- С целью обеспечения растущего трансграничного спроса, M-Gaz направляет инвестиции на масштабную модернизацию своей инфраструктуры. Нами уже получено официальное разрешение на сооружение новой станции в окрестностях Русе: старт строительных работ намечен на март 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается к концу года. Данная площадка будет укомплектована двумя современными высокопроизводительными компрессорами, ориентированными на обслуживание потребителей, расположенных за пределами стандартных газораспределительных сетей.

Помимо этого, в наши планы входит развитие еще одной станции вблизи города Петрич на юго-западе Болгарии. Этот проект позиционируется как стратегический региональный хаб, способный обеспечить поставки в Албанию, Северную Македонию и Северную Грецию, что позволит существенно нарастить наши логистические возможности и закрепить растущую долю рынка на Балканском полуострове.

- Намерены ли вы посетить предстоящий Бакинский энергетический форум, который состоится в июне? Какие основные идеи касательно вклада малых и средних предприятий (МСП) газовой отрасли в укрепление европейской энергобезопасности вы собираетесь представить международному сообществу?

- Да, мое участие в июньском Бакинском энергетическом форуме запланировано. Главная цель визита - акцентировать внимание на критической значимости сегмента малого и среднего бизнеса в газовой сфере для обеспечения стабильности энергоснабжения Европы.

Наша ключевая мысль заключается в том, что МСП обладают уникальной комбинацией глубоких знаний в области нормативного регулирования и высокой операционной маневренности. В рамках сотрудничества с крупнейшими игроками энергетического рынка мы способны значительно ускорить внедрение эффективных проектов. Мы выступаем в роли мобильного связующего звена, обеспечивая доставку объемов энергоресурсов конечным потребителям на локальных рынках, расположенных вне зоны доступа магистральных сетей.

- Исходя из вашей статистики, перевод социальных учреждений на газовое топливо позволил снизить уровень выбросов ориентировочно на 30%. Определила ли компания M-Gaz точные задачи по декарбонизации в контексте сотрудничества с SOCAR и властями стран, где вы ведете деятельность?

- M-Gaz позиционирует гибридную газификацию как действенный механизм для декарбонизации на региональном уровне. Осуществляя замещение угля, дров и дизеля природным газом на промышленных предприятиях и в социальных учреждениях, мы значительно уменьшаем углеродный след на территориях нашего присутствия.

В ходе стратегического взаимодействия с SOCAR и правительственными структурами мы обозначили целевой показатель по снижению объема выбросов приблизительно на 20 000 тонн CO₂, что содействует улучшению качества воздуха и формированию более стабильной энергетической системы.

- Рассматриваете ли вы возможности внедрения возобновляемых источников энергии, в частности солнечных установок для обслуживания компрессоров или гибридных систем, в рамках деятельности M-Gaz на ближайшую перспективу?

- Компания ведет активную работу по включению ВИЭ в эксплуатируемые промышленные объекты. В частности, новый комплекс в Русе разработан с учетом полного обеспечения энергией от ВИЭ, что достигается благодаря совместному использованию фотоэлектрических панелей и аккумуляторных систем накопления.

Помимо этого, был приобретен земельный участок на базе в Ихтимане, предназначенный именно для реализации проектов в сфере зеленой энергетики, что позволит обеспечить функционирование наших компрессорных станций с минимальным экологическим следом в среднесрочной перспективе.

- Каково ваше мнение о значении проектов гибридной газификации для уменьшения диспропорций в энергетическом развитии между центральной частью Европы и ее окраинами, а также для повышения надежности региональных энергосистем?

- Концепция гибридной газификации имеет критическое значение для Балкан, так как сети газораспределения здесь часто уступают по уровню развития центральноевропейским аналогам. Реализуемый нами метод нивелирует энергетический разрыв, обеспечивая функционирование "виртуального трубопровода" для ряда государств, включая Болгарию, Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.

Повышая устойчивость данных региональных систем, мы обеспечиваем периферийным районам Европы доступ к энергоэффективным и надежным решениям, сопоставимым с возможностями центральных регионов. В конечном счете компания M-Gaz в сотрудничестве со стратегическим партнером SOCAR занимается не только поставками энергоресурсов - мы прокладываем путь для более интегрированного и стабильного энергетического будущего всего Балканского полуострова.

- Вы упомянули такие государства, как Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также северные районы Греции. Можете ли вы уточнить, идут ли на данном этапе какие-либо переговоры относительно потенциального распространения инициативы гибридной газификации на указанные территории?

- На текущий момент для перечисленных стран мы проводим или планируем провести технико-экономическое обоснование. Это необходимо для оценки целесообразности и возможности внедрения предлагаемой схемы.

Тем не менее, сейчас ключевые усилия нашей команды сосредоточены на реализации проекта в Албании.