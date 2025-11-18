Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Bloomberg: "Лукойл" хочет продать зарубежные активы единым пакетом

    Энергетика
    • 18 ноября, 2025
    • 23:14
    Bloomberg: Лукойл хочет продать зарубежные активы единым пакетом

    Российская компания "Лукойл" хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их данным, среди заинтересованных в покупке Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) и американские Carlyle, Chevron и Exxon Mobil. Некоторые из потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении лишь части зарубежных активов. Так Chevron и Exxon изучают долю "Лукойла" в иракском месторождении "Западная Курна - 2", а для ADNOC наибольший интерес представляют активы компании в Узбекистане.

    В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения войны в Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

    Представители "Лукойла" 14 ноября заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.

    "Лукойл" активы ADNOC ExxonMobil Chevron
    "Bloomberg": "Lukoyl" xarici aktivlərini vahid paket şəklində satmaq istəyir

    Последние новости

    00:10

    Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027

    Футбол
    23:51

    США отправляют в Украину первую партию природного газа через Литву

    Другие страны
    23:31

    Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    23:14

    Bloomberg: "Лукойл" хочет продать зарубежные активы единым пакетом

    Энергетика
    23:02

    Euronews: 7-я Консультативная встреча лидеров ЦА знаменует новый рассвет региональной интеграции

    В регионе
    22:53

    Саудовская Аравия получит от США F-35 в такой же модификации, как и Израиль

    Другие страны
    22:51

    Президент США допустил возможность сделки с Ираном

    Другие страны
    22:49

    Трамп: США и Саудовская Аравия фактически согласовали оборонный пакт

    Другие страны
    22:34

    Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро

    Другие страны
    Лента новостей