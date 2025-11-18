Bloomberg: "Лукойл" хочет продать зарубежные активы единым пакетом

Российская компания "Лукойл" хочет продать свои зарубежные активы единым пакетом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, среди заинтересованных в покупке Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) и американские Carlyle, Chevron и Exxon Mobil. Некоторые из потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении лишь части зарубежных активов. Так Chevron и Exxon изучают долю "Лукойла" в иракском месторождении "Западная Курна - 2", а для ADNOC наибольший интерес представляют активы компании в Узбекистане.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения войны в Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

Представители "Лукойла" 14 ноября заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.