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Блинкен: США в 2022 году экспортировали в ЕС 56 млрд кубометров СПГ

Блинкен: США в 2022 году экспортировали в ЕС 56 млрд кубометров СПГ США в 2022 году экспортировали в страны Евросоюза 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что составило 40% всех поставок такого вида топлива в Европу.
Энергетика
4 апреля 2023 г. 13:18
Блинкен: США в 2022 году экспортировали в ЕС 56 млрд кубометров СПГ

США в 2022 году экспортировали в страны Евросоюза 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что составило 40% всех поставок такого вида топлива в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами по итогам встречи с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Борреллем.

"В 2022 году США экспортировали 56 млрд кубометров СПГ в Европу. Это 40% всего европейского импорта", - сказал Блинкен. Он также добавил, что американские поставки энергоресурсов в Европу выросли на 140% по сравнению с 2021 годом.

По его словам, отношения между США и Евросоюзом никогда не были крепче, чем в настоящее время. "Сегодняшняя дискуссия подтвердила то, что было для нас очевидным: отношения США и ЕС никогда не были крепче и важнее для продвижения наших общих интересов", - отметил Блинкен. Он добавил, что спустя более чем год после начала боевых действий РФ в Украине ставки партнерства США и ЕС "не могут быть выше для трансатлантических отношений, для самой Украины".

Блинкен и Боррелль принимают участие в заседании Совета ЕС - США по энергетике, который проходит в Брюсселе. Одна из главных тем переговоров - поставки американского СПГ в Европу, в том числе вопросы коллективных закупок газа.

3 апреля было объявлено, что рабочая группа США и ЕС, созданная в марте 2022 года по итогам визита президента США Джо Байдена в Брюссель, намерена обеспечить поставки американского СПГ в Европу на уровне не менее 50 млрд кубометров в 2023 году. Группа занимается вопросами снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

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