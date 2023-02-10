Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%

Цены на газ в Европе в начале последнего торгового дня недели выросли примерно на 1%.

Цены на газ в Европе в начале последнего торгового дня недели выросли примерно на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 596,2 доллара за тысячу кубометров. Затем А их стоимость они снизились до 594 доллара (+1,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 586,2 доллара за тысячу кубометров.

С 30 января эти котировки колеблются в ценовом коридоре 585-680 долларов за тысячу кубометров.