Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник незначительно выросли - 0,8%.

Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник незначительно выросли - 0,8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 579,8 доллара за тысячу кубометров. Затем они снизились до 576,8 доллара (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 572,1 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.