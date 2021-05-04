Беларусь ввела тарифы на транспортировку нефти по трем новым маршрутам

Речь идет о направлениях Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк и Полоцк - Новополоцк

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по трем дополнительным маршрутам.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, соответствующее постановление опубликовано во вторник на национальном правовом портале .

Ранее ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель (граница РФ и Беларуси) - Полоцк (Беларусь), Унеча (Высокое) (граница РФ и Беларуси) - Полоцк и Полоцк - Новополоцк.

В соответствии с документом тариф на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча - Полоцк - 175,6 российского рубля, Полоцк - Новополоцк - 0,46 российского рубля.

Как отметили в пресс-службе МАРТ, решение обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба". При этом размер тарифов определен в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной министерством экономики по согласованию с Федеральной службой по тарифам РФ.

Как сообщает белорусский оператор "Гомельтранснефть Дружба", предприятие обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы в связи с завершением ремонта двух резервуаров на 50 тыс. кубометров и скорым завершением ремонта резервуара на 30 тыс. кубометров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Полоцк". "Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк, - говорится в сообщении. - Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке".

В феврале 2020 года МАРТ повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель на 6,6%, до 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).