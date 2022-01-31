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Беларусь повышает тариф на транзит нефти

Беларусь повышает тариф на транзит нефти Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля.
Энергетика
31 января 2022 г. 16:51
Беларусь повышает тариф на транзит нефти

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Белта", это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 января 2022 года №7.

Кроме того, данным постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции.

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