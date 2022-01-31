Беларусь повышает тариф на транзит нефти

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля.

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси по магистральным трубопроводам, будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Белта", это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 января 2022 года №7.

Кроме того, данным постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, не превышающем прогнозируемый на 2022 год в Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции.