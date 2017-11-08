Баркиндо: В ОПЕК никто не возражает против пролонгации соглашения

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В ОПЕК никто не возражает против пролонгации соглашения ОПЕК+ за март 2018 года, и сейчас главной темой дебатов являются ее конкретные сроки.

Как сообщает Report, об этом заявил в Вене генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мы обсуждаем сроки и условия и приглашаем и других производителей нефти, желающих к нам присоединиться. Скорее всего, некоторые из них примут участие уже в ноябрьском саммите", - отметил Баркиндо.

Напомним, что 30 ноября страны ОПЕК и ее союзники встретятся в австрийской столице, чтобы обсудить ход реализации соглашения об ограничении объема добычи черного золота.