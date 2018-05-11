Bank of America Merrill Lynch: Цена нефти может достичь 100 долларов/баррель в следующем году

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Цена нефти может достичь 100 долларов/баррель в следующем году, считают аналитики Bank of America Merill Lynch.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

BofAML стал первым из инвестбанков, предположивших возврат котировок к 100-долларовой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в 2018 году составит 70 долларов (против прежних 64 долларов), а в 2019-м – 75 долларов за баррель (против прогноза 60 долларов ранее).



Эксперты связали рост цены с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти. Эти факторы однозначно приведут к росту цены до 90 долларов за баррель, а в случае решения ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче, а также при наложении санкций на Тегеран, нефти марки Brent покорится отметка в 100 долларов.