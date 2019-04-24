​Бакинский НПЗ встанет на ремонт в октябре

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) встанет на ремонт в октябре этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов.

"Ежегодный плановый ремонт будет также проводиться на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимья". Производство на НПЗ будет приостановлено на месяц", - сказал Мамедов.

Что касается импорта производимого на заводе и предназначенного для внутреннего рынка бензина Ai 92, представитель SOCAR заявил, что импорт будет зависеть от спроса.

Кроме того, он сообщил, что в первом квартале этого года спрос на автобензин в стране увеличился на 3%.

В этом году на заводе планируется переработать 6,1 млн тонн нефти, а в прошлом году этот показатель составил 6,140 млн тонн, добавил вице-президент.