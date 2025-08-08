Байрактар: Поставки газа из Азербайджана в Сирию вырастут до 6 млн куб. м. в сутки на II этапе

Азербайджан и Турция планируют на втором этапе довести объем поставок азербайджанского газа в Сирию до 6 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в прямом эфире телеканала “AHaber”.

Он отметил, что в настоящее время в Сирию ежедневно поставляется 3,4 млн кубометров азербайджанского газа.

“Однако газопровод, по которому осуществляются поставки рассчитан на 6 млн кубометров газа в сутки. В рамках второго этапа мы планируем увеличить этот показатель с 3,4 млн до 6 млн кубометров в сутки”, - сказал Байрактар.

Министр отметил, что данные поставки осуществляются не на грантовой, а на коммерческой основе.

“Природный газ, поступающий из Азербайджана, экспортируется в Сирию..<>... Азербайджан взял на себя обязательство по поставке газа и продает его Сирии. Турция отвечает за доставку и транспортировку газа и обеспечивает соответствующую логистику. Кроме того, Катарский фонд развития предоставляет финансирование для этого проекта. Таким образом, здесь речь идет об определенной коммерческой деятельности", - сказал Байрактар.

Министр добавил, что произведенный в Азербайджане газ поступает в Турцию, в систему BOTAŞ, а по заключенному соглашению об обмене, Турция передаем этот газ на границе Сирии и Турции, в районе Явузлу.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Сирию по газопроводу Килис-Алеппо начались 2 августа 2025 года. Газ поступает через турецкий пограничный город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где будет использоваться для генерации электроэнергии. Благодаря этому энергетическому сотрудничеству Сирия рассчитывает достичь производства 1200-1300 мегаватт электроэнергии.