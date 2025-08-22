Бахтияр Асланбейли: Нефтепровод БТД функционирует в нормальном режиме

Транспортировка нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) продолжается в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

"В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводу продолжается, он функционирует в нормальном режиме", - отметил Асланбейли.

По его словам, устранение проблемы, связанной с обнаружением в азербайджанской нефти органических хлоридов, требует времени:

"Информация о причинах загрязнения будет предоставлена в свое время. В резервуарах проводится очистка, однако решение проблемы, связанной с загрязнением, - вопрос долгий".

Отметим, что в июле ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что в отдельных партиях азербайджанской нефти Azeri Light было обнаружено избыточное содержание органических хлоридов - веществ, которые используются для увеличения объемов добычи.

Компания BP-Azerbaijan 24 июля сообщила, что проверка качества нефти на всех объектах вдоль нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан подтвердила соответствие сырья требованиям спецификаций. Органические хлориды были обнаружены в некоторых резервуарах на терминале в турецком порту Джейхан.