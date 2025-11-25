Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странам

Баку приглашает прикаспийские страны использовать энергетическую инфраструктуру Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на "Технической конференции SPE Каспий" в Баку.

Он подчеркнул, что у Азербайджана большой потенциал в энергетическом секторе для выхода на европейские рынки - страна занимает стратегически выгодное положение и имеет доступ к европейским рынкам.

Представитель SOCAR также отметил, что снижение уровня Каспийского моря становится серьезным вызовом как для Азербайджана, так и для Казахстана:

"Поэтому крайне важно вести совместную работу и находить общие решения".

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан является родиной высококвалифицированных инженеров энергетической отрасли, однако некоторые строят карьеру за пределами Азербайджана. "Хотелось бы, чтобы в SOCAR работали граждане нашей страны", - добавил он.