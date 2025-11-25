Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 12:10
    Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странам

    Баку приглашает прикаспийские страны использовать энергетическую инфраструктуру Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на "Технической конференции SPE Каспий" в Баку.

    Он подчеркнул, что у Азербайджана большой потенциал в энергетическом секторе для выхода на европейские рынки - страна занимает стратегически выгодное положение и имеет доступ к европейским рынкам.

    Представитель SOCAR также отметил, что снижение уровня Каспийского моря становится серьезным вызовом как для Азербайджана, так и для Казахстана:

    "Поэтому крайне важно вести совместную работу и находить общие решения".

    Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан является родиной высококвалифицированных инженеров энергетической отрасли, однако некоторые строят карьеру за пределами Азербайджана. "Хотелось бы, чтобы в SOCAR работали граждане нашей страны", - добавил он.

    SOCAR rəsmisi: "Azərbaycan qonşularını öz enerji infrastrukturundan istifadəyə dəvət edir"

    Лента новостей