İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    SOCAR rəsmisi: "Azərbaycan qonşularını öz enerji infrastrukturundan istifadəyə dəvət edir"

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:36
    SOCAR rəsmisi: Azərbaycan qonşularını öz enerji infrastrukturundan istifadəyə dəvət edir

    Azərbaycan Xəzər hövzəsindəki qonşularını özünün enerji infrastrukturundan istifadəyə dəvət edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Babək Hüseynov Bakıda keçirilən "SPE Xəzər texniki konfransı"nda bildirib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycanın enerji sahəsində Avropa bazarlarına çıxışı üçün böyük potensialı var: "Çünki o strateji mövqedədir və Avropa bazarlarına çıxışı var. Mən həqiqətən inanıram ki, bu sahədə kifayət qədər işlər görməyə ehtiyac duyulur".

    SOCAR rəsmisi bildirib ki, Xəzər dənizində su səviyyəsinin aşağı düşməsi həm Azərbaycan, həm də Qazaxıstan üçün böyük problemdir: "Ona görə də birlikdə işləmək və bu problemlər üçün ortaq həllər tapmaq vacibdir".

    O qeyd edib ki, Azərbaycan energetika sahəsində mühəndislər vətənidir: "Ölkədə energetika sahəsi ilə bağlı bir çox kitablar yazmış xarici mütəxəssislər var. Lakin bu insanlar artıq təqaüdə çıxırlar. Düşünürəm ki, bu, bizim üçün ən böyük çağırışdır. Onların ardınca gələn insanlar olsa da, onlar karyera imkanlarını Azərbaycandan kənarda tapırlar. Ona görə də bu bizim üçün böyük çətinlikdir. Biz istərdik ki, vətəndaşlarımız SOCAR-da işləsinlər".

    "SPE Xəzər Texniki Konfransı" Babək Hüseynov SOCAR
    Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странам

    Son xəbərlər

    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:04

    AMADA nümayəndə heyəti Strasburqda CAHAMA-nın 69-cu iclasında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti