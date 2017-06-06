“Азнефть” планирует строительство новых оснований для наращивания добычи

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Основными задачами Производственного объединения “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2017 году станут строительство новых оснований для повышения добычи и расширение бурения.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор “Азнефть” Дашгын Искендеров в интервью журналу Caspian Energy.

По его словам, увеличение добычи будет достигнуто за счет продолжения бурения, в основном, на таких высокоперспективных месторождениях, как "Гюнешли", "Булла-Дениз", "Западный Абшерон", строительства новых оснований (№12 на месторождении "Булла-Дениз", №620 на месторождении "Нефтяные камни", №10 и №54 на месторождении "Западный Абшерон") и начала бурения новых скважин, продолжения геолого-технических мероприятий на скважинах переходного фонда и восстановления скважин бездействующего фонда.

“Кроме того, быстрыми темпами продолжается модернизация инфраструктуры на суше и в море. Будут продолжены усилия по стабилизации добычи, как части основного обязательства по безопасному и надежному осуществлению операций на Каспии. С целью поддержания стабильной добычи и ее увеличения предусматривается расширенное применение новых технологий. С этой целью планируется продолжить применение легких смол пиролиза, которые являются отходами местного производства, а также расширить использование "падусных устройств" для очищения лифтовых шахт, в качестве основного метода против парафиновых отложений”, - отметил Д. Искендеров.

Гендиректор подчеркнул, что эти шаги направлены на стабилизацию и увеличение нефтедобычи. С другой стороны, с целью повышения нефтедобычи на старых скважинах месторождений, эксплуатируемых длительное время, планируется бурение боковых стволов, добавил он.