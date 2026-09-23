"Азеристиликтеджизат" за 8 месяцев оказала услуг на 26,4 млн манатов

ОАО "Азеристиликтеджизат" в январе-августе оказало потребителям услуг на 26 млн 373,1 тыс. манатов.

Как сообщили на запрос Report в компании, из этой суммы 16 млн 36,6 тыс. манатов, или 60,8%, пришлось на потребителей из категории "население", 10 млн 336,5 тыс. манатов, или 39,2%, пришлось на прочие категории потребителей .

Оплата за оказанные за этот период услуги составила 24 млн 94,2 тыс. манатов, или 91,2%. В том числе населению 14 млн 70,1 тыс. манатов (87,8%), потребителям прочих категорий - 10 млн 24,1 тыс. манатов (97%).