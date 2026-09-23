Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Азеристиликтеджизат" за 8 месяцев оказала услуг на 26,4 млн манатов

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 10:20
    Азеристиликтеджизат за 8 месяцев оказала услуг на 26,4 млн манатов

    ОАО "Азеристиликтеджизат" в январе-августе оказало потребителям услуг на 26 млн 373,1 тыс. манатов.

    Как сообщили на запрос Report в компании, из этой суммы 16 млн 36,6 тыс. манатов, или 60,8%, пришлось на потребителей из категории "население", 10 млн 336,5 тыс. манатов, или 39,2%, пришлось на прочие категории потребителей .

    Оплата за оказанные за этот период услуги составила 24 млн 94,2 тыс. манатов, или 91,2%. В том числе населению 14 млн 70,1 тыс. манатов (87,8%), потребителям прочих категорий - 10 млн 24,1 тыс. манатов (97%).

    Отопление Коммунальные услуги ОАО "Азеристиликтеджизат"
    Azərbaycanda 8 ayda istilik və isti su xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb
    Heating services in Azerbaijan surpassed AZN 26 million in 8 months

    Последние новости

    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    12:38
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах

    Туризм
    Лента новостей