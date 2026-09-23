Azərbaycanda 8 ayda istilik və isti su xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb
Energetika
- 23 sentyabr, 2026
- 09:50
Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azəristiliktəchizat" ASC istehlakçılara 26 milyon 373,1 min manatlıq xidmət göstərib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bunun 10 milyon 336,5 min manatı və ya 39,2 %-i qeyri əhali istehlakçılarına, 16 milyon 036,6 min manatı və ya 60,8 %-i əhali istehlakçı qrupuna aid olub.
Bu dövr ərzində göstərilən xidmətlərə görə ödəniş 24 milyon 094,2 min manat və ya 91,2 %, o cümlədən qeyri əhali istehlakçıları üzrə 10 milyon 024,1 min manat və ya 97 %, əhali istehlakçı qrupu üzrə 14 milyon 070,1 min manat və ya 87,8 % olub.
Son xəbərlər
12:48
Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıbDaxili siyasət
12:47
Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibEnergetika
12:44
Foto
Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirirBiznes
12:40
Foto
Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİBDin
12:40
Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edibFutbol
12:35
Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilibMaliyyə
12:35
İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika varXarici siyasət
12:33
Bərdədə avtomat və patronlar aşkarlanıb, şübhəli saxlanılıbHadisə
12:33