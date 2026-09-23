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    Azərbaycanda 8 ayda istilik və isti su xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    Energetika
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:50
    Azərbaycanda 8 ayda istilik və isti su xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azəristiliktəchizat" ASC istehlakçılara 26 milyon 373,1 min manatlıq xidmət göstərib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bunun 10 milyon 336,5 min manatı və ya 39,2 %-i qeyri əhali istehlakçılarına, 16 milyon 036,6 min manatı və ya 60,8 %-i əhali istehlakçı qrupuna aid olub.

    Bu dövr ərzində göstərilən xidmətlərə görə ödəniş 24 milyon 094,2 min manat və ya 91,2 %, o cümlədən qeyri əhali istehlakçıları üzrə 10 milyon 024,1 min manat və ya 97 %, əhali istehlakçı qrupu üzrə 14 milyon 070,1 min manat və ya 87,8 % olub.

    Azəristiliktəchizat ASC
    "Азеристиликтеджизат" за 8 месяцев оказала услуг на 26,4 млн манатов
    Heating services in Azerbaijan surpassed AZN 26 million in 8 months

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