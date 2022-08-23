"Азеришыг" восстановил электросети пяти сел в Хачмазе

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" в рамках инвестиционного проекта приступил к масштабным работам в Хачмазе.

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" в рамках инвестиционного проекта приступил к масштабным работам в Хачмазе.

Об этом Report сообщили в учреждении.

В селах Ергюч, Армудпадар, Ахмадоба, Ягубоба и Гасангала восстановлена электросеть, начаты работы по восстановлению сетей в селах Саркарлы, Учгун, Узуноба, Хаджиахмадоба, Ханоба, Падар и Шихлы.

После завершения всех работ более 3 тыс. абонентов в 12 селах Хачмаза будут обеспечены качественной и бесперебойной электроэнергией.

Инвестиционный проект охватывает более 100 сел в регионах страны.