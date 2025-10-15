"Азеришыг": В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергией
Энергетика
- 15 октября, 2025
- 13:09
"Азеришыг" полностью обеспечил подачей электроэнергии все жилые дома в Карабахе.
Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом заявил руководитель пресс-службы "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.
По его словам, компания проводит работы по электроснабжению в Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с генеральными планами городов.
"Там, где требуется проведение линий электропередач, мы совместно с другими профильными структурами своевременно выполняем работы. Обеспечение электроэнергией территорий продолжается в полном объеме. Также мы готовы обеспечить необходимой мощностью новые промышленные объекты - заводы и фабрики", - сказал он.
