    "Азеришыг": В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергией

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 13:09
    Азеришыг: В Карабахе все жилые дома полностью обеспечены электроэнергией

    "Азеришыг" полностью обеспечил подачей электроэнергии все жилые дома в Карабахе.

    Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом заявил руководитель пресс-службы "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

    По его словам, компания проводит работы по электроснабжению в Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с генеральными планами городов.

    "Там, где требуется проведение линий электропередач, мы совместно с другими профильными структурами своевременно выполняем работы. Обеспечение электроэнергией территорий продолжается в полном объеме. Также мы готовы обеспечить необходимой мощностью новые промышленные объекты - заводы и фабрики", - сказал он.

