İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:36
    Azərişıq: Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 faiz elektrik enerjisi ilə təmin edilib.

    "Report"un Hadruta ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu "Azərişıq" ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğlu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qurum Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda enerji təchizatı işlərini şəhərlərin Baş Planına uyğun şəkildə həyata keçirir: "Hansı yaşayış məntəqəsinə elektrik xətti çəkilməsi tələb olunursa, digər aidiyyəti qurumlarla birlikdə həmin işləri vaxtında icra edirik. Qarşıda qoyulan bütün tələblərə uyğun olaraq ərazilərin elektrik enerjisi ilə təmin olunması davam etdirilir. Eyni zamanda qeyri-əhali sektoru üzrə də yeni müəssisələrin – zavod və fabriklərin – enerji təchizatı üçün tələb olunan gücü təmin etməyə hazırıq".

    Vaqif Aydınoğlu Azərişıq enerji

    Son xəbərlər

    12:52

    Bakının İslam Səfərli küçəsində içməli su və kanalizasiya xətləri yenilənir

    İnfrastruktur
    12:49

    İlham Əliyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ümumi planlaşdırılması başa çatıb

    İnfrastruktur
    12:47

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq

    Futbol
    12:47
    Video

    "Haber Global": Azərbaycan Qarabağdakı yenidənqurma təcrübəsini beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşür

    Region
    12:46
    Foto

    Bakıda İtaliya Mətbəxi Həftəsi başlayıb

    Digər ölkələr
    12:44

    Prezident: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda genişmiqyaslı işlər dövlətin şəhərsalma sahəsində strateji baxışını nümayiş etdirir

    İnfrastruktur
    12:44

    İlham Əliyev NUFA3 iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    İnfrastruktur
    12:43

    Anaklaudiya Rossbah: "WUF13 Yeni Şəhər Gündəliyinin həyata keçirilməsində əsas mərhələ olacaq"

    İnfrastruktur
    12:40

    Yaxın 2 ildə Şuşada küçə və yol şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti