Азеригаз: Уровень газификации в Азербайджане достиг 96%

В 2019 году в 61 населенном пункте и 31 жилом массиве регионов Азербайджана планировалось газифицировать.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Отмечено, что программа газификации охватила 14 227 частных жилых домов. В течение 2019 года на первом этапе по городу Баку предусматривалась газификация 22 новых жилых массивов. В программу входит газификация 4 607 частных домов. Из указанных массивов в шести завершились работы и обеспечена подача природного газа. В других массивах работы будут завершены в первом квартале 2020 года. Таким образом, уровень газификации сектора "население" по всей стране достиг 96%.