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"Азеригаз" обнародовал количество абонентов

"Азеригаз" обнародовал количество абонентов По состоянию на 1 февраля текущего года общее число абонентов производственного объединения "Азеригаз" достигло 2 млн 599 тыс. 43 человека.
Энергетика
23 февраля 2024 г. 11:58
Азеригаз обнародовал количество абонентов

По состоянию на 1 февраля текущего года общее число абонентов производственного объединения "Азеригаз" достигло 2 млн 599 тыс. 43 человека.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев в ходе акции "Открытые двери" для представителей медиа и неправительственных организаций.

По его словам, по состоянию на 1 февраля в группе "население" зарегистрировано 2 млн 555 тыс. 679 абонентов, а в группе "не-население" - 43 364 абонента.

Велиев отметил, что с начала года в Азербайджане зарегистрирован 6 761 новый абонент, и абсолютно все абоненты обеспечены счетчиками.

Представитель "Азеригаз" добавил, что на сегодняшний день счетчиками типа смарт-карт обеспечены 908 912 абонентов.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” abonentlərinin sayını açıqlayıb

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