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    "Азеригаз": Объем подаваемого в сеть газа увеличен на 1 млн кубометров за сутки

    В целях улучшения снабжения населения голубым топливом объем газа увеличивается в соответствии с ежедневным спросом© Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В целях улучшения снабжения населения "голубым топливом" объем поставляемого потребителям газа увеличивается в соответствии с ежедневным спросом.

    Об этом сообщили в ПО "Азеригаз" в ответ на запрос Report.

    "Если мы сравним объемы потребления газа по стране за два дня, то увидим, что 1 октября этот показатель составил 9,792 млн кубометров, а 2 октября – уже 10,711 млн кубометров. То есть объем подаваемого в сеть природного газа за сутки увеличен на 1 млн кубометров (+ 9,4%)", - сказали в ПО.

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