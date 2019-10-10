"Азеригаз" назвал число абонентов

В январе-сентябре Производственным объединением "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору "население" зарегистрировано 65 124 новых абонента.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 36 291 абонент приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 28 833 - на регионы.

В сентябре по сектору "население" зарегистрировано 5 705 новых абонентов, из них 3 672 приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 2 033 - на регионы.

Тем самым, количество обеспеченных природным газом абонентов по стране на 1 октября достигло 2 246 968.