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    “Азеригаз” газифицировал 7 населенных пунктов

    В январе ПО проложило газопроводы протяженностью 747,2 км

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в целях улучшения газоснабжения абонентов, повышения возможностей транспортировки сети и газификации населенных пунктов в январе проложило новые газопроводы общей протяженностью 747,2 км.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", для эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 10,2 км газопроводов.

    По итогам строительно-монтажных работ газифицировано 7 населенных пунктов.

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