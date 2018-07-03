"Азерэнержи": Один из остановленных блоков ТЭЦ "Азербайджан" запущен

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Один из остановленных блоков ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире (мощностью 150 МВт) запущен.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

Я.Бабанлы отметил, что второй блок будет запущен в ближайшие минуты.

Отметим, что крупнейшая электростанция Южного Кавказа – ТЭЦ "Азербайджан" состоит из 8 блоков.

В ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭЦ в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая города Баку и Гянджа.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин аварии.