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    Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности намерен сотрудничать с SOCAR

    За последние годы количество студентов выросло на 25% и достигло 10 тыс. человек

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в настоящее время обучаются 10 тыс. студентов, и за последние годы их количество выросло на 2 000 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил ректор университета Мустафа Бабанлы.

    Ректор отметил, что хотя возникают трудности в обеспечении работой всех выпускников, они надеются добиться этого в короткие сроки посредством повышения качества обучения. По его словам, университет намерен сотрудничать с SOCAR и в настоящее время с госкомпанией ведутся обсуждения данного вопроса. 

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