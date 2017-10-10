Азербайджанские депутаты посетили офис SOCAR Petroleum SA и АЗС SOCAR в Бухаресте

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Бухарест. 10 октября. REPORT.AZ/ Принимающая участие в 63-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте делегация Азербайджана - председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Гудрат Гасангулиев и Камран Байрамов посетили офис SOCAR Petroleum SA, дочерней компании SOCAR в Румынии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, азербайджанская делегация сначала побывала в офисе компании и побеседовала с персоналом. Гостей проинформировали о достижениях SOCAR Petroleum SA, проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем, и планах по расширению сети АЗС.

Отмечено, что SOCAR в короткие сроки стал ведущим игроком на энергетическом рынке Румынии и сейчас в стране действует 38 автозаправочных станций.

Затем азербайджанские депутаты посетили одну из АЗС станций, действующих под брендом SOCAR в Бухаресте, где ознакомились с созданными здесь условиями, а также с товарами, ввозимыми в страну под брендом Made in Azerbaijan.