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    Азербайджанская нефть вновь подешевела

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF снизилась до 67,18 долларов/баррель

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 2,57% или 1,77 доллара.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 67,18 долларов/баррель.

    В конце прошлой недели нефть стоила 66,87 долларов/баррель, а вчера - 68,95 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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