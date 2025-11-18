Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке снизилась на $0,01 или на 0,01%, составив $67,93. Об этом "Report" сообщил источник на нефтяном рынке. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,073 или на 0,1%, составив $65,72. По результатам торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $63,66 за баррель. В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена за баррель нефти рассчитана исходя из $70 за баррель. Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная цена - в июле 2008 года ($149,66). "Azeri Light" добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.