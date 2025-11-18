Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

    Энергетика
    • 18 ноября, 2025
    • 09:49
    Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

    Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке снизилась на $0,01 или на 0,01%, составив $67,93. Об этом "Report" сообщил источник на нефтяном рынке. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,073 или на 0,1%, составив $65,72. По результатам торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $63,66 за баррель. В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена за баррель нефти рассчитана исходя из $70 за баррель. Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная цена - в июле 2008 года ($149,66). "Azeri Light" добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.

    Azeri Light нефть рынок нефти баррель
    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Последние новости

    09:53

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана сегодня выступят на Исламиаде

    Индивидуальные
    09:52

    Джон Хербст: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

    Внешняя политика
    09:49

    Азербайджанская нефть торгуется у $68 за баррель

    Энергетика
    09:46

    В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с FETÖ

    В регионе
    09:45

    В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен

    Наука и образование
    09:39

    Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

    Энергетика
    09:36

    В Сумгайыте совершена кража с железной дороги на 67 тыс. манатов

    Происшествия
    09:35

    Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и Вашингтона

    Внешняя политика
    09:31

    В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей