Elvis
    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    • 04 декабря, 2025
    • 09:42
    Азербайджанская нефть подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,32 или 0,48% - до $66,54.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,41.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,33 или 0,51%, составив $64,54.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti bahalaşıb
    Azeri Light crude edges higher on global market
    Elvis

