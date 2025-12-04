İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan nefti bahalaşıb

    Energetika
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:34
    Azərbaycan nefti bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,32 ABŞ dollar və ya 0,48 % artaraq 66,54 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 64,41 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,33 ABŞ dolları və ya 0,51 % artaraq 64,54 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

