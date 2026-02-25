Исследования морского дна для энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" пройдут в два этапа

Исследования морского дна проекта энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black Sea Submarine Cable, BSSC) будет проводиться в два этапа.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию Lamnidis Law, первый этап охватывает территориальные воды и исключительные экономические зоны (ИЭЗ) Грузии и Румынии, а второй - ИЭЗ Болгарии и Турции.

Отмечается, что вступил в силу новый трехлетний мандат с итальянской консалтинговой компанией CESI SpA на следующий этап проекта BSSC, реализуемого в рамках финансируемой Всемирным банком программы "Укрепление энергетической безопасности посредством межсистемного соединения энергосетей и развития возобновляемой энергетики".

"Данный этап охватывает проектирование, закупку и надзор за проведением исследований морского дна - ключевой шаг в развитии трансграничного соединения электроэнергетических систем в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках создания СП по проекту зеленого коридора "Каспий-Черное море-Европа" 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.