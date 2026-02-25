Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Исследования морского дна для энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" пройдут в два этапа

    Энергетика
    • 25 февраля, 2026
    • 22:43
    Исследования морского дна для энергокоридора Каспий-Черное море-Европа пройдут в два этапа

    Исследования морского дна проекта энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" (Black Sea Submarine Cable, BSSC) будет проводиться в два этапа.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию Lamnidis Law, первый этап охватывает территориальные воды и исключительные экономические зоны (ИЭЗ) Грузии и Румынии, а второй - ИЭЗ Болгарии и Турции.

    Отмечается, что вступил в силу новый трехлетний мандат с итальянской консалтинговой компанией CESI SpA на следующий этап проекта BSSC, реализуемого в рамках финансируемой Всемирным банком программы "Укрепление энергетической безопасности посредством межсистемного соединения энергосетей и развития возобновляемой энергетики".

    "Данный этап охватывает проектирование, закупку и надзор за проведением исследований морского дна - ключевой шаг в развитии трансграничного соединения электроэнергетических систем в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в рамках создания СП по проекту зеленого коридора "Каспий-Черное море-Европа" 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

    энергокоридор Black Sea Energy Азербайджан Грузия Венгрия Румыния

    Последние новости

    23:18

    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    В регионе
    23:17
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:17

    Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:11

    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Другие страны
    23:03

    Азербайджанский борец Джиоев взял бронзу турнира в Албании, одолев 4-х кратного чемпиона мира

    Индивидуальные
    22:58

    Axios: Вашингтон хочет заключить с Тегераном бессрочное ядерное соглашение

    Другие страны
    22:55

    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Другие страны
    22:43

    Исследования морского дна для энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" пройдут в два этапа

    Энергетика
    22:34

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с Ходжалинским геноцидом

    Внутренняя политика
    Лента новостей