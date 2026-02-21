Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,58 или 0,8% - до $72,2.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,16.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,58 или 0,83% - до $69,55 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
    Azerbaijani oil prices fall slightly
