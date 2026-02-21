Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

    Наука и образование
    • 21 февраля, 2026
    • 15:49
    Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

    Издание нового Орфографического словаря азербайджанского языка запланировано на текущий год.

    Об этом в интервью Report заявил заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Насими, доцент Баба Магеррамли.

    По его словам, в новом словаре будет представлен отдельный список слов, которые ранее писались с использованием апострофа.

    Магеррамли отметил, что в соответствии с правилами Кабинета министров словарь может издаваться не чаще одного раза в пять лет. В предыдущем издании, вышедшем до 2021 года, наряду с сотрудниками Института языкознания участвовали представители издательства "Шярг-Гярб", что, по его словам, стало причиной ряда недочетов.

    "В последнем издании словарь включал 90 тыс. слов, и в новой версии ожидается увеличение их числа. Мы стремимся к тому, чтобы подготовленный словарь стал настольным орфографическим справочником для каждого", - подчеркнул замдиректора.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Баба Магеррамли Орфографический словарь азербайджанского языка переиздание
    Yeni Orfoqrafiya lüğətində əvvəllər apostrofla işlənən sözlərin ayrıca siyahısı veriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    15:55

    В Азербайджане в январе грузоперевозки превысили 18 млн тонн

    Инфраструктура
    15:49

    Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

    Наука и образование
    15:41

    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    Экология
    15:30

    Названо количество произведенных в Азербайджане в январе ноутбуков и компьютеров

    ИКТ
    15:21

    Украина ввела санкции в отношении 225 капитанов теневого флота и 44 российских компаний

    Другие страны
    15:04

    В Азербайджане в январе число пользователей метро сократилось на 2,2%

    Инфраструктура
    15:02

    Сийярто: В Брюсселе хотят смены власти в Венгрии для продвижения своих интересов

    Другие страны
    14:55

    США перебросили в Саудовскую Аравию в общей сложности шесть "летающих радаров"

    Другие страны
    14:46

    В Азербайджане в январе 2026 года произведено более 42 тыс. тонн карбамида

    Экономика
    Лента новостей