Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в 2026 году

Издание нового Орфографического словаря азербайджанского языка запланировано на текущий год.

Об этом в интервью Report заявил заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Насими, доцент Баба Магеррамли.

По его словам, в новом словаре будет представлен отдельный список слов, которые ранее писались с использованием апострофа.

Магеррамли отметил, что в соответствии с правилами Кабинета министров словарь может издаваться не чаще одного раза в пять лет. В предыдущем издании, вышедшем до 2021 года, наряду с сотрудниками Института языкознания участвовали представители издательства "Шярг-Гярб", что, по его словам, стало причиной ряда недочетов.

"В последнем издании словарь включал 90 тыс. слов, и в новой версии ожидается увеличение их числа. Мы стремимся к тому, чтобы подготовленный словарь стал настольным орфографическим справочником для каждого", - подчеркнул замдиректора.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.