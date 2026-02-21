Сийярто: В Брюсселе хотят смены власти в Венгрии для продвижения своих интересов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассчитывает на смену власти по итогам парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года, чтобы Будапешт следовал интересам Брюсселя.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

"Наши конфликты с Брюсселем существуют потому, что мы действуем в соответствии с национальными интересами Венгрии и полностью против основной линии Брюсселя по трем ключевым вопросам", - отметил Сийярто.

Глава МИД подчеркнул, что разногласия между Будапештом и Брюсселем касаются миграционной, гендерной политики, а также втягивания Евросоюза в войну между Россией и Украиной.

По его мнению, из-за этих разногласий, Брюссель стремится вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить поддержку лояльных сил.

"И это [политика Венгрии - ред.] на 180 градусов противоположно тому, чего хочет Брюссель. Поэтому они рассматривают нас как препятствие для реализации своей политической программы. В связи с этим они очень активно и грубо вмешиваются в наши выборы. Потому что все знают: если в Венгрии произойдут политические изменения, если нынешнее правительство уйдет, то они смогут просто продвинуть свои политические нарративы по вопросам войны, миграции и гендера", - заключил Сийярто.