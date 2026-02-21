İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Peter Siyarto: Aİ Macarıstanda öz maraqlarına uyğun hakimiyyət dəyişikliyi istəyir

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 15:49
    Peter Siyarto: Aİ Macarıstanda öz maraqlarına uyğun hakimiyyət dəyişikliyi istəyir

    Avropa İttifaqı (Aİ) rəsmi Budapeştin öz maraqlarına əməl etməsi üçün 2026-cı ilin aprelində Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinə görə hakimiyyət dəyişikliyinə ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bizim Aİ ilə münaqişələrimiz Macarıstanın milli maraqlarına uyğun hərəkət etdiyimizə görə mövcuddur. Bu, üç əsas məsələ də qurumun əsas xəttinə tamamilə ziddir. Macarıstanla Aİ arasındakı fikir ayrılıqları miqrasiya, gender siyasəti, həmçinin, qurumun Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibəyə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Aİ bu fikir ayrılıqlarına görə loyal qüvvələrin dəstəyini təmin etmək üçün Macarıstandakı seçkilərə müdaxilə etməyə çalışır", - XİN başçısı qeyd edib.

    P.Siyarto bildirib ki, Macarıstanın siyasəti Aİ-nin xəttinə 180 dərəcə ziddir:

    "Buna görə də onlar bizi öz siyasi proqramlarının həyata keçirilməsinə maneə kimi görürlər. Bu baxımdan seçkilərimizə çox aktiv və kobud şəkildə müdaxilə edirlər. Çünki hamı bilir ki, Macarıstanda siyasi dəyişikliklər baş versə, indiki hökumət getsə, onlar müharibə, miqrasiya və gender məsələlərində öz siyasi narrativlərini irəli sürə biləcəklər".

    Macarıstan Brüssel Avropa İttifaqı Budapeşt Peter Siyarto
    Сийярто: В Брюсселе хотят смены власти в Венгрии для продвижения своих интересов

    Son xəbərlər

    15:50
    Foto

    Zakir Həsənov hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyətini yoxlayıb

    Hərbi
    15:49

    Peter Siyarto: Aİ Macarıstanda öz maraqlarına uyğun hakimiyyət dəyişikliyi istəyir

    Digər ölkələr
    15:45

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 30 %-dən çox azaldıb

    İnfrastruktur
    15:28

    Ukrayna "kölgə donanması"nın 225 kapitanına və 44 Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:23

    Çalışdığı avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:14

    Ötən ay Azərbaycanda 18 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    15:06

    Yeni Orfoqrafiya lüğətində əvvəllər apostrofla işlənən sözlərin ayrıca siyahısı veriləcək

    Elm və təhsil
    15:05
    Foto

    AVF yeniyetmə və gənc voleybolçular arasında seleksiya prosesini davam etdirir

    Komanda
    14:52

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti