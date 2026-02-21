Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 14:55
    США перебросили в Саудовскую Аравию в общей сложности шесть летающих радаров

    Соединенные Штаты за последние дни перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

    Последняя их пара прибыла в Саудовскую Аравию накануне после трансатлантического перелета из США и промежуточной посадки в Европе. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть самолетов.

    Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действия истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение о самолетах противника на расстоянии сотен километров.

    По данным западных СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS на Ближний Восток как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.

