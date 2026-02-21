Южная Корея продолжит выполнять обязательства по инвестициям в США, несмотря на новые пошлины

Южная Корея будет внимательно следить за дальнейшими шагами США и ситуацией в мировой торговле после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении 10% глобального тарифа на импорт из всех стран.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявила пресс-секретарь президента страны Кан Ю Чжон.

Отмечается, что решение последовало сразу после вердикта Верховного суда США, который признал незаконным применение чрезвычайных экономических полномочий для введения прежних "зеркальных" тарифов.

"Хотя 15-процентные зеркальные тарифы утратили силу, администрация США уже объявила о введении 10-процентного глобального тарифа на основании статьи 122 Закона о торговле", - заявила она, отметив, что Сеул будет внимательно отслеживать реакцию крупнейших стран и следить за дополнительными мерами США.

Кроме того, представители правительства и южнокорейские законодатели подтвердили, что продолжат выполнение оставшихся процедур по принятию закона об инвестиционных обязательствах Южной Кореи перед Соединенными Штатами в соответствии с планом, несмотря на недавнее решение Трампа о введении новых пошлин. На совещании также обсуждался ход рассмотрения специального законопроекта, касающегося инвестиций в США, и участники договорились продолжать процедуру без сбоев.

"Хотя решение суда США увеличило неопределенность в глобальной торговой среде, правительство планирует продолжать переговоры на основе особого союза с США, чтобы не подорвать баланс интересов и условия экспорта, достигнутые двусторонними соглашениями", - подчеркнула Кан Ю Чжон.