    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    Экология
    • 21 февраля, 2026
    • 15:41
    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой в выходные дни ветреной погодой.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингечевире, Гобустане, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Биласуваре, Сальяне, Физули, Бейлагане, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

    желтое предупреждение сильный ветер синоптики Азербайджан
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
