В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой в выходные дни ветреной погодой.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингечевире, Гобустане, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Биласуваре, Сальяне, Физули, Бейлагане, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.