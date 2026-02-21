В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
Экология
- 21 февраля, 2026
- 15:41
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой в выходные дни ветреной погодой.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингечевире, Гобустане, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Биласуваре, Сальяне, Физули, Бейлагане, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.
