Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
Ekologiya
- 21 fevral, 2026
- 14:52
Həftəsonu Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, bu gün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, Kəlbəcər, Zəngilan, Daşkəsən, Goranboy, Mingəçevir, Qobustan, Siyəzən, Qusar, Neftçala, Biləsuvar, Salyan, Füzuli, Beyləqan, Cəlilabad, Lerik, Yardımlıda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Son xəbərlər
15:28
Ukrayna "kölgə donanması"nın 225 kapitanına və 44 Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
15:23
Çalışdığı avtoyuma məntəqəsindən maşın qaçırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
15:14
Ötən ay Azərbaycanda 18 milyon tondan çox yük daşınıbİnfrastruktur
15:06
Yeni Orfoqrafiya lüğətində əvvəllər apostrofla işlənən sözlərin ayrıca siyahısı veriləcəkElm və təhsil
15:05
Foto
AVF yeniyetmə və gənc voleybolçular arasında seleksiya prosesini davam etdirirKomanda
14:52
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
14:43
Yanvarda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı 2 %-dən çox azalıbİnfrastruktur
14:38
Cənubi Koreya yeni rüsumlara baxmayaraq ABŞ-a investisiya öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam edəcəkDigər ölkələr
14:17