Названо количество произведенных в Азербайджане в январе ноутбуков и компьютеров

В Азербайджане в январе произведено 32 ноутбука и 20 настольных компьютеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 94,2% и 92,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В 2025 году в Азербайджане было произведено 27 645 ноутбуков и 2 920 настольных компьютеров, что соответственно на 3,5% больше и на 52% меньше по сравнению с 2024 годом.