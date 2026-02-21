Названо количество произведенных в Азербайджане в январе ноутбуков и компьютеров
ИКТ
- 21 февраля, 2026
- 15:30
В Азербайджане в январе произведено 32 ноутбука и 20 настольных компьютеров.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 94,2% и 92,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В 2025 году в Азербайджане было произведено 27 645 ноутбуков и 2 920 настольных компьютеров, что соответственно на 3,5% больше и на 52% меньше по сравнению с 2024 годом.
