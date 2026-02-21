İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycanda yanvarda istehsal edilən noutbuk və kompüterlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    • 21 fevral, 2026
    • 14:17
    Azərbaycanda yanvarda istehsal edilən noutbuk və kompüterlərin sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 32 ədəd noutbuk, 20 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 94,2 % və 92,3 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.

