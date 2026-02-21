Azərbaycanda yanvarda istehsal edilən noutbuk və kompüterlərin sayı açıqlanıb
İKT
- 21 fevral, 2026
- 14:17
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 32 ədəd noutbuk, 20 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 94,2 % və 92,3 % azdır.
2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.
